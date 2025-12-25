王ADEN跨年演出全沒了 被爆「要給訪綱」才肯受訪

新生代歌手王ADEN因校唱爭議，被北市觀傳局及宜蘭市公所取消跨年演出。有媒體爆料，王ADEN曾參與新北歡樂耶誕城演唱會「耍大牌」，要求媒體先提供訪綱讓他看過才肯受訪。

王ADEN因校唱爭議被取消跨年演出。（圖／翻攝自王ADEN IG）

據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，王ADEN才剛出道不久登上新北歡樂耶誕城演唱會舞台，當工作人員在後台詢問是否要接受採訪，王ADEN提出要有訪綱讓他過目後，才願意接受媒體訪問。

報導指出，當時僅有王ADEN提出這項要求，不過現場卻沒有記者要採訪他，場面相當尷尬，此事也在工作人員間流傳，成為談笑的話題。

廣告 廣告

這次爭議起因於王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為情緒管理不佳。事後該名女學生道歉，王ADEN雖然轉發該影片並稱自己不在意，但附上一張「無言笑」的自拍照，遭網友批評是要帶風向讓網友去攻擊女學生，甚至有網友投訴他「霸凌粉絲」。

事件延燒數日，王ADEN不僅形象大翻車，還因此丟了台北、宜蘭跨年演出工作，雲林科大耶誕節表演也宣布換人，後續的尾牙活動也出現變數。

延伸閱讀

耶誕老人明年見！ 平安夜10:42通過台灣上空

林聰明沙鍋魚頭撈出蟑螂 業者再宣布：光華店無限期停業

殺人魔張文引爆社會恐慌！蔡英文平安夜發聲曝心願