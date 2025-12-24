王ADEN跨年演出宜蘭沒了！公審連丟2場演出 官方說明「這3項」原因

娛樂中心／綜合報導

歌手王ADEN日前因校園演出臭臉「公審未成年女學生」插曲捲入爭議後，已遭台北市觀傳局取消台北跨年晚會演出，但事件仍持續延燒。近日又被網友發現，他原訂仍將登上宜蘭市跨年舞台，相關討論再度迅速在社群平台擴散，網友質疑「為何台北取消、宜蘭未動」，今（24）日宜蘭市公所也於緊急聲明，確定取消王ADEN演出。

整起事件源於王ADEN受邀前往桃園某高中參與聖誕演唱會時，演出進行中，一名女學生在社團老師引導下突然登台，即興SOLO跳起他的歌曲，打斷原有表演節奏他王ADEN當場臭臉，事後更拍影片還原現場。引爆網友對於對舞台控管、學生行為是否失當，以及藝人臨場反應激起兩極化的激烈討論。

宜蘭市跨年主辦單位說明基於3項考量，最終決定撤換王ADEN。（圖／翻攝自IG）

事後，該名女學生也在社群平台發文致歉，表示因誤會安排與一時衝動才誤上舞台，並非刻意破壞演出，雙方看似已各自表態止血。然而，部分網友認為王ADEN事後拍片說明，無形中將未成年學生推上輿論風口，質疑其行為形同「公審粉絲」，爭議因此持續擴大。台北市觀傳局隨後宣布，基於跨年活動藝人形象考量，取消王ADEN今年台北跨年晚會的演出安排。

，今（24）日宜蘭市公所在臉書發文，表示：「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，本所將協請廠商安排其他節目內容替代。」事實上，王ADEN在台北跨年活動遭取消後，他發聲明強調當初發布影片的本意，是檢討自己在舞台上的臨場反應。

