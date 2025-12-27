王ADEN跨年演出被取消！大咖女歌手替補 網讚：好多了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

王ADEN近期因為校唱爭議遭到炎上，導致台北及宜蘭的跨年演出遭取消。如今宜蘭市公所公告接替王ADEN演出的人選，就是實力派歌手陳芳語（Kimberley），而消息曝光後，讓網友看了直呼：「比王ADEN好多了！」

王ADEN近期因為校唱爭議遭到炎上。（圖／翻攝自IG）

宜蘭市公所今（27）日發文，《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司進行調整，原定王ADEN演出部分，將改由Kimberley Chen 陳芳語演出。隨後表示陳芳語許多人的青春記憶，一首代表作〈愛你〉不僅在YouTube擁有破億點閱，至仍是大家熟悉的經典歌，「近年曲風多元、舞台魅力持續升級，深受年輕世代喜愛。」

陳芳語接替王ADEN演出。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

其實，當時王ADEN在校園進行演出時，一名女同學突然上台跳舞，而他當下表情明顯不悦，更直接蹲在舞台角落。事後這位女同學在網路上發文公開道歉，而王ADEN的回應也引發兩派議論。眼看事情持續延燒，王ADEN再度發出聲明解釋，影片本意是檢討自己當下在台上的臨場反應，絕非是煽動網路而去傷害同學，因此他也會重新檢討自己在表達上的分寸，「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」最後提到，經討論後，不會再針對此事回應，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」





