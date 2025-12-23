王ADEN跨年表演遭取消！音樂才子不忍了隔空喊：就是網暴沒錯

娛樂中心／綜合報導

歌手王ADEN日前因校園演出插曲引發爭議，不僅遭到大量網友批評，最終連原訂登上的台北跨年舞台也被取消。事件持續延燒之際，同為音樂人的李友廷在社群平台發文，罕見以沉重語氣談論此事，直言「留言真的可以殺死人」，並毫不避諱地點出這正是典型的網路暴力，引發新一波討論。

歌手李友廷似乎隔空力挺王ADEN。（圖／翻攝自李友廷 IG）

王ADEN先前受邀至桃園某高中參與校園活動，演出途中一名女學生在老師引導下登台跳舞，打斷原有表演節奏，他當下暫停演出並蹲在一旁的反應被拍下後在網路瘋傳，引來「沒風度」「公審學生」等指控。儘管王ADEN事後多次拍片說明並向學生致歉，仍無法止住輿論怒火，最終台北市觀傳局基於藝人形象考量，取消他在今年台北跨年晚會的演出安排。

事件延燒多日後，李友廷於Threads發文抒發心情，表示近來每天打開社群平台都感到強烈無力感，認為許多人高舉正義旗幟，實際上卻是在宣洩自身情緒。他直指，有些人躲在螢幕後，用群體力量稀釋傷害他人的罪惡感，將公眾人物當成不必被當作「人」對待的對象，無奈反問：「我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」並直言這樣的行為「就是網暴沒有錯」。

李友廷於Threads發文抒發心情，認為王ADEN「就是網暴沒有錯」。（圖／翻攝自李友廷Threads）

雖然李友廷全文未指名道姓，但不少網友認為他是在聲援王ADEN。隨後他也親自回覆留言，表示這起事件中，無論是藝人或學生，其實都是受害者，而真正造成長期傷害的，是不斷加碼出征的「吃瓜群眾」。他強調，被網暴的人即使關掉手機，也無法逃避心理創傷，甚至可能因此對人性產生長久恐懼，更警告「我們在網路上的每一則留言，是真的有可能殺死一個人的」。

然而，李友廷的發言並未平息爭議，反而引來部分網友反彈，質疑他「帶風向」、「偽善」，甚至反過來對他展開攻擊；也有另一派聲音認同他的觀點，認為社會應該適可而止，不該讓情緒性批判演變成集體霸凌。面對愈演愈烈的輿論，李友廷最終刪除該篇貼文，不過「網暴是否已成常態」的討論，仍在社群中持續發酵。

