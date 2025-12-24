王ADEN連丟兩場跨年演出 康康直言：情緒管理很重要
中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》 今（24日）盛大開錄，中視董事長盧秀芳與節目部副總監江珮嵐親自到場力挺，記者會由陳孟賢主持，現場更以熱鬧鼓陣迎接開錄，象徵馬年氣勢全開、一路順利。
《2026馬力全開紅白歌合戰》由康康、許志豪分別領軍白隊與紅隊展開多組對抗。白隊成員包括李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、陳淑萍、吳俊宏、鄔兆邦與吳勇濱；紅隊則集結陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲與彭正，雙方陣容堅強，錄影現場氣氛熱烈。
康康受訪時被問歌手王ADEN因日前校唱事件影響，確定不會出席宜蘭、台北兩地的跨年演出。康康直言：「這個大家都要注意啦，做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，才華都是有，但是情緒管理或是抗壓能力都要學習。」若因一時衝動而反應失控，後果就是像王ADEN一樣，「今年（跨年）就沒有了」。
康康過去經常受邀大型演出，被問及遭遇粉絲類似行徑會如何應對時，康康則笑說，之前在尾牙演出時，有時候會遇到喝醉的朋友衝上台搶麥克風，「就讓他唱嘛，自己少唱很多首也很輕鬆」。康康表示台上的歌手本來就會邀請台下觀眾一起唱，「有時候你說『聽你們唱』人家也不會唱，難得有人上來要跟你互動」。他提到當年吳宗憲演出被粉絲騎摩托車亂入的事件，笑說：「現在在看很可怕。」
此外，藝人卡古（章瑞麟）近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，投入10萬元創了「卡咕咕雞蛋糕」，跟交往9年的女友一同為生活打拚。康康得知卡古創業後，親自致電表達支持，今天特別訂購100份雞蛋糕請電視台工作人員享用。陪辛苦錄影藝人與工作人員度過溫馨耶誕夜。
康康向來愛才、惜才，或許他曾在過去數十年的工作生涯中，歷過低潮，因此在有能力後，他抱著「能幫就幫」的做事態度，愛惜身邊人才，酬勞永遠都擺最後。他也曾買過以前《大家愛說笑》的工作人員創業做的豆花，希望藉由這樣的方式啟動「善的循環」。
看更多 CTWANT 文章
網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？
國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪
電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代
其他人也在看
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 14
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 15
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 57
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事
Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 4
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 9
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 8
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 3
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 8 小時前 ・ 19
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 1 天前 ・ 40
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了
今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
浩子跨年0主持 親吐背後原因遭虧過氣了
[NOWnews今日新聞]公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23）日舉行開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）以及全新助理主持林莎、山豬妹、冬天一同出席，將激盪出全新的節目火花。即將迎...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 11
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 32