王ADEN連丟兩場跨年演出 康康直言：情緒管理很重要

中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》 今盛大開錄，中視董事長盧秀芳與節目部副總監江珮嵐親自到場力挺。 （圖／侯世駿攝）

中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》 今（24日）盛大開錄，中視董事長盧秀芳與節目部副總監江珮嵐親自到場力挺，記者會由陳孟賢主持，現場更以熱鬧鼓陣迎接開錄，象徵馬年氣勢全開、一路順利。

《2026馬力全開紅白歌合戰》由康康、許志豪分別領軍白隊與紅隊展開多組對抗。白隊成員包括李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、陳淑萍、吳俊宏、鄔兆邦與吳勇濱；紅隊則集結陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲與彭正，雙方陣容堅強，錄影現場氣氛熱烈。

康康受訪時被問歌手王ADEN因日前校唱事件影響，確定不會出席宜蘭、台北兩地的跨年演出。康康直言：「這個大家都要注意啦，做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，才華都是有，但是情緒管理或是抗壓能力都要學習。」若因一時衝動而反應失控，後果就是像王ADEN一樣，「今年（跨年）就沒有了」。

陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森。（圖／侯世駿攝）

康康過去經常受邀大型演出，被問及遭遇粉絲類似行徑會如何應對時，康康則笑說，之前在尾牙演出時，有時候會遇到喝醉的朋友衝上台搶麥克風，「就讓他唱嘛，自己少唱很多首也很輕鬆」。康康表示台上的歌手本來就會邀請台下觀眾一起唱，「有時候你說『聽你們唱』人家也不會唱，難得有人上來要跟你互動」。他提到當年吳宗憲演出被粉絲騎摩托車亂入的事件，笑說：「現在在看很可怕。」

此外，藝人卡古（章瑞麟）近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，投入10萬元創了「卡咕咕雞蛋糕」，跟交往9年的女友一同為生活打拚。康康得知卡古創業後，親自致電表達支持，今天特別訂購100份雞蛋糕請電視台工作人員享用。陪辛苦錄影藝人與工作人員度過溫馨耶誕夜。

康康向來愛才、惜才，或許他曾在過去數十年的工作生涯中，歷過低潮，因此在有能力後，他抱著「能幫就幫」的做事態度，愛惜身邊人才，酬勞永遠都擺最後。他也曾買過以前《大家愛說笑》的工作人員創業做的豆花，希望藉由這樣的方式啟動「善的循環」。

