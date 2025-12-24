王ADEN連遭北宜拔掉跨年演出 炎上後「安全及秩序」成隱憂

王ADEN公審未成年女學生的爭議仍在延燒。（翻攝網路）

王ADEN近日因校園演出引發爭議，當時一名女學生上台跳舞，他蹲地、臭臉暫停演唱，事後又拍片解釋，引來網友批評是在「公審未成年學生」，迅速引發大量負評。後續台北市觀傳局、宜蘭市公所皆宣布取消他的跨年演出。

宜蘭市公所今天（24日）於官方臉書正式公告，表示「維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸」，原定王ADEN參加的「2026璀璨蘭城・幸福宜市」跨年活動將取消他演出，並請廠商安排其他節目替代。

公告貼出後，大批網友留言支持，認為宜蘭市公所順應民意、作法恰當。由於王ADEN遭炎上後，許多網友留言陳情，要求將他從陣容中排除，認為其舞台反應與後續處理不符跨年活動調性，也不利活動形象。留言持續累積形成抵制聲浪。

「王ADEN帶頭網路霸凌未成年人，可以讓這種咖小上台嗎！」「低EQ藝人就該被排除在大型活動之外」「笑死，連宜蘭也切割！」此前王ADEN則試圖消毒，強調並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更不可能煽動網路去傷害學生。

