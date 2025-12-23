王ADEN遭女學生亂入竟「蹲地罷唱」 對比謝金燕氣度被酸爆網怒退粉

王Aden高中校園開唱，遇女學生上台竟蹲地罷唱，引發網路熱議，批評他EQ有問題。翻攝IG＠adenwang

新生代人氣歌手王ADEN近日受邀至桃園某高中參加耶誕校園演唱會，當他演唱到最後一首歌曲〈雙重人格〉時，一名女同學疑似被老師「拱上台」，主動與他熱舞互動。沒想到王ADEN見狀後臉色瞬間沉下，僅唱了兩句便直接「擺臭臉」蹲在一旁罷唱，現場氣氛瞬間凝固。畫面流出後引發網路熱議，大批網友抨擊他臨場反應不夠專業、EQ有問題，掀起一波退粉潮。

下雨影響演出心情！王ADEN坦言被情緒吞掉：不該蹲在那影響氣氛

針對表演爭議，王ADEN在IG發布影片說明原委。他解釋當天因為現場下雨，前面的表演未能盡情揮灑，原本計畫在最後一首歌透過「大跳」將氣氛帶到最高點，未料女同學突如其來的動作打亂了他的節奏，坦言：「我當下就被影響到了。」

他事後反省，承認自己不應該被情緒吞噬而蹲在旁邊。為了彌補遺憾，王ADEN特別補拍一段完整的舞蹈影片獻給當天在場的學生，並呼籲大眾不要對該位女同學進行網路霸凌，強調「人都會有興奮的時候，大家一起從意外中學習。」

王ADEN遇女學生上台熱舞蹲地霸唱後，在IG發文表示原諒該名女學生，也呼籲歌迷不要網暴對方。翻攝IG＠adenwang

女學生私訊道歉：會錯偶像意思！王ADEN語音暖心和解「Love you」

事發後，該名女學生在Threads上公開致歉，表示自己是因為一年多來的夢想而過於激動，甚至會錯意以為偶像是要讓她上台才衝上去，對於造成偶像不快感到抱歉。王ADEN則在該則貼文下大方回應「沒關係」，並曬出兩人的對話截圖，他甚至傳了一段語音給女同學打氣：「其實你跳得很不錯，沒關係，Love you。」

雖然雙方已私下達成和解，但仍有部分網友認為，作為一名公眾人物，在舞台上應該展現基本的演藝素養，而非將個人情緒直接攤在台下觀眾面前。更有人貼出謝金燕表演時也碰過歌迷突然衝上台的影片，當時謝金燕沒有停下演出，還跟台下粉絲表示這位上台的歌迷應該也是很想唱這首歌，幽默化解現場衝突，被網友說：「態度決定高度，難怪謝金燕知名度比較高！」



