王ADEN遭抵制！陳沂逆風：有那麼嚴重嗎？ 壓力最大是「她」

【緯來新聞網】曾入圍金曲新人的歌手王ADEN，近日因校園演唱會引發爭議，也導致台北和宜蘭跨年演唱被取消演出資格。在一片批評聲浪中，網紅陳沂逆風補血，認為王ADEN雖然有錯，但沒必要演變到全面抵制的地步，「不是犯什麼天大的錯」。

王ADEN近日因校園演唱會引發爭議。（圖／翻攝自王ADEN IG）

陳沂昨（24日）在臉書發文提到，這幾天社群突然都在討論王ADEN，她查了一下是一個新人歌手，去校園演唱表演成名曲〈雙重人格〉，該首歌本來就設計主打雙人舞，隨後一名女學生在老師的授意下衝上台表演，王ADEN此時竟擺臭臉蹲在旁邊，一副「啊都妳跳就好啦」的態度。



陳沂進一步說明，王ADEN事後拍影片解釋當下情況，但也稱讚女學生挑很好，而女學生也私訊道歉。她坦言，本來就只是一件小事，結果在網路上炸鍋，現在王ADEN的跨年演出幾乎都沒了，不禁好奇：「這件事有那麼嚴重嗎？」



陳沂認為，王ADEN不是犯什麼天大的錯，就是身為偶像情緒控管不佳而已，搞成這樣，壓力最大的反而是從到尾都無辜的女學生，但王ADEN也算因禍得福，「本來不知道他是誰，現在大家都被迫知道了」。



陳沂也在留言處回應網友，她覺得王ADEN處理態度很糟糕，活該被炎上，只是不需要搞到跨年場抵制，沒有罪大惡極到這樣，也要考慮女學生，「不要給她太大的壓力」。

