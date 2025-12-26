王ADEN遭炎上丟2場跨年問題出在哪？ 業界批：最慘負面教材！

王ADEN因在高中校園演唱會認受干擾拒唱，後續衍生網路公審罷凌風波，遭兩場跨年活動除名。翻攝IG＠adenwang_

王ADEN日前受邀至桃園某高中演出，現場1名女學生突然上台熱舞干擾流程，王ADEN當場變臉蹲地拒唱，事後更將影片上傳社群直呼「傻眼中」，引爆公審未成年爭議。隨後王ADEN接連被取消台北與宜蘭2場跨年演出，演藝事業重創。有趣的是，目前王ADEN把社群平台的頭貼，換成漫畫《抓狂一族》的主角小鐵。

漫畫中，小鐵以誇張的表情、過動的行徑以及動不動就「抓狂」的性格聞名，除了可能自嘲外界批評他「臭臉」、「EQ低」、「容易抓狂」，也讓外界感覺他是藉此表達對於「1件小事演變成封殺」的荒謬感。對王ADEN來說，或許只是1次情緒反應與事後分享，卻導致2場跨年工作泡湯，這種現實與後果的比例失衡，與漫畫中的脫軌情節不謀而合。

王ADEN把社群頭貼換成漫畫《抓狂一族》的主角小鐵。翻攝IG@adenwang

有網友不解，為何這件事情演變成如此大的風波？1名自稱該校家長近日發文指出，孩子回家後透露，女學生並非自作主張，而是依照現場「老師指示」才上台，直言整起風波其實是大人處理不當，卻讓孩子獨自承受網路暴力。

王ADEN不該帶情緒 1支公審影片成抵制聲浪導火線

該名家長質疑王ADEN受邀進校園屬於工作性質，即使遇到突發狀況也不應以情緒化方式回應。家長認為王ADEN事後將影片剪輯並加上「同學衝上台我就被影響到」等文字，容易讓外界解讀為將責任導向學生，進而引發大規模網路公審。

家長直言該名女學生事後已透過多個平台誠懇道歉，反觀現場老師至今仍未明確說明或致歉，導致壓力全落在孩子一人身上，這種「大人犯錯孩子扛」的態度才是引爆家長群體反感與抵制的關鍵。

王ADEN發出聲明後，又貼出這樣的照片，更讓外界看不懂他的操作方式。翻攝IG＠adenwang

藝人EQ管理成職場必修課 公審未成年標籤恐成演藝烙印

也有業界人士表示，這次王ADEN在校園演唱會上的臭臉風波，表面上是演出被干擾，實則是一場藝人危機處理的負面教材。在自媒體盛行的時代，藝人掌握了比一般民眾更高的話語權，當王ADEN選擇將影片放上社群並加註「傻眼」字眼時，已不自覺地將該名女學生推向輿論火線。

隨著家長出面指證「是老師指示上台」，更讓這起事件從單純的演出意外升級為「成人的集體失能」。若家長所言屬實，該名老師在未與藝人團隊溝通的情況下便推學生上台，屬於行政指揮的重大疏失；而王ADEN在不明就裡的情況下選擇現場罷唱並事後公審，則展現了應變能力的不足。

而事後風波延燒，除了王ADEN自任經紀人，或有判斷不足的地方，就得看他願不願意接受旁人意見。就像朱孝天惹出失言風波，在昨日發出道歉聲明後，立刻貼出經紀人的電話，被網友稱為「一鍵防護」，若自己專業判斷不足，應找尋專業人士協助。

藝人與其將突發狀況視為對演出的羞辱，不如將其化作展現個人魅力的契機。在變數極多的校園演唱現場，能夠化尷尬為幽默、化干擾為互動的應變能力，才是最受大眾推崇的專業表現。



