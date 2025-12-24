王ADEN遭發現撞臉王大陸「相似度90%」對比曝 網笑翻：司令台與大平台

記者趙浩雲／台北報導

歌手王ADEN日前因校園演出插曲引發爭議，遭到大量網友批評。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，未料表演過程中，一名女學生突然上台熱舞，意外打斷演出流程。王ADEN當場蹲下、臉色明顯不悅，相關畫面隨後被他本人剪輯並上傳至社群平台，引發網路熱議，隨著事件延燒，他的台北、宜蘭跨年演出遭到取消，對此還有網友表示認為王ADEN跟王大陸有幾分相似。

影片曝光後，不少網友質疑王ADEN的處理方式過於情緒化，認為公開畫面形同將學生推向輿論風口，甚至被形容為「帶頭網路公審」，事件迅速延燒。隨著爭議擴大，王ADEN原定參與的台北、宜蘭跨年活動也接連傳出取消消息，工作行程受到影響。

王ADEN、王大陸。（圖／翻攝自臉書、threads）

風波持續發酵之際，另有網友歪樓討論王ADEN的外型，指出他與藝人王大陸有幾分神似，表示「感覺王ADEN跟王大陸是同一款人，要說長相同一款嗎？」相關話題在社群平台上流傳，對此網友紛紛留言「那個覺得自己帥死了的油膩笑容根本神複製」、「天哪，他們的照片放在一起，真的兩個長得有像耶，這幾天看脆很多人說他們兩個長得像，我那時候還不覺得，看了這篇他們兩個真的有像」、「司令台與大平台」。

