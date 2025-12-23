王ADEN遭觀傳局證實台北跨年封殺！ 社群首發聲回應：重新檢視表達尺寸

王Aden高中校園開唱，遇女學生上台竟蹲地罷唱，引發網路熱議，遭台北觀傳局取消跨年演出。翻攝IG＠adenwang

王ADEN因校園演出「擺臭臉罷唱」陷輿論風暴，雖然事後以影片與女同學和 Threads上回應：「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」王ADEN也在IG限動回應此事了。

網友陳情控訴缺乏素養！指王ADEN意圖網爆霸凌，觀傳局火速介入

根據網友公開的陳情內容，主旨明確要求「觀傳局介入評估王ADEN不適任台北跨年表演」。內容指出，王ADEN在桃園高中演唱時，面對熱情上台的未成年粉絲，竟原地蹲下且表情不悅，事後的澄清影片也被質疑態度不誠懇，甚至有帶動粉絲網爆霸凌該女學生的疑慮。民眾認為其缺乏藝人應有的素養與包容力，擔心會影響台北跨年晚會的形象。觀傳局強調「我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，並在短時間內做出不予演出的決定。

王ADEN回應：重新檢視表達分寸

消息傳出後，王ADEN則在社群平台上回應，並未對整件事情表達歉意，僅表示：「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家。」

王ADEN在社群貼文回應演出被取消一事。翻攝IG＠adenwang截圖



