王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消

王ADEN的行為引發網友不爽。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

曾入圍金曲新人的王ADEN日前在校園演出到一半時，有一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，讓王ADEN當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為EQ不佳。事後女學生發影片道歉，王ADEN雖然轉發稱自己不在意，卻被發現截掉女學生道歉的部分，還PO出一張「無言笑」的自拍，遭轟是要帶風向讓大家去攻擊女學生。

王ADEN的行為引發網友不滿，而他原定會在台北誇年晚會演出，便有人在Threads發文，表示「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，希望觀傳局能評估王ADEN是否適合在跨年晚會上演出。

廣告 廣告

觀傳局取消王ADEN的跨年演出。（圖／翻攝自觀傳局Threads）

收到網友陳情後，觀傳局先是回應「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，不久後便表示：「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢