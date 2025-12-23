王ADEN遭轟霸凌高中女粉絲！「跨年演唱會喊卡」發聲回應了

歌手王ADEN跨年演唱會遭取消。(圖／陳俊吉攝)

歌手王ADEN日前在校園演唱會中，未料演唱到一半時，一名女學生突然衝上台熱舞，他先是直接退到旁邊，接著蹲下擺出臭臉，現場氣氛一度尷尬，事後發影片呼籲不要留言攻擊女學生，不過內容卻被網友認為在霸凌對方，掀起網路正反兩極的討論，事件延燒後，他的跨年演唱會表演遭到取消，對此，王ADEN也發聲明回應此事。

王ADEN在校園演唱時，對上台熱舞的女學生擺臭臉，引發軒然大波，跨年演唱會也遭到取消，對此，他發聲明針對此事作出回應:

王ADEN聲明全文

王ADEN

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家，

王ADEN

愛騰音樂有限公司

王ADEN發聲回應。(圖／adenwang_ Instagram)

至於王ADEN演唱會會遭取消，主要是有民眾直接跟台北市觀傳局投訴，內容強調身為台北市民，相當關注市政府主辦跨年晚會對青少年粉絲的正面影響，眼見歌手王ADEN在舞台上的舉動，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，極度缺乏職業素養與包容力，無疑損害偶像形象，甚至會誤導未成年觀眾、影響城市形象，呼籲觀傳局能查明王ADEN的表演合約，評估是否適合在跨年晚會演出，建議排除不適任的藝人，避免用公共資源資助負面影響者，對此，觀傳局做出回覆：「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

