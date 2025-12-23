王ADEN遭轟「公審未成年女粉絲」 北市觀傳局證實除名跨年演出

新生代歌手王ADEN近日在校園演出時，遇到女學生即興上台熱舞，沒想到他因為表演被打斷，原地蹲下臭臉引發熱議。如今風波持續延燒，還有民眾向台北市觀傳局陳情，希望取消他在台北市政府的跨年演出；觀傳局也做出回應，確定台北政府跨年確定不會有王ADEN的表演。

事發當下，王ADEN正在演唱其熱門單曲〈雙重人格〉，表演過程中，一名喜歡他已久的女學生衝上台與他熱舞；不過，王ADEN疑似覺得未受尊重，當場走到舞台一旁蹲下、面露不悅。

女學生衝上台與他熱舞，王ADEN走到舞台一旁蹲下、面露不悅。圖／翻攝自Threads＠adenwang_

事後，他在社群平台發出影片，表示當下情緒的確受到影響，也公布女學生的道歉訊息，但仍呼籲網友不要言語攻擊該名女學生。

王ADEN公布女學生的道歉訊息，但仍呼籲網友不要言語攻擊該名女學生。圖／翻攝自Threads＠adenwang_

該影片也在網路上引發爭議，其中有一名網友發文，主旨為「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估。」北市觀傳局隨後也證實，王ADEN的跨年演出確定取消。

北市觀傳局證實王ADEN的跨年演出確定取消。圖／翻攝自Threads

王ADEN也做出回應表示，「謝謝大家這幾天的關心，發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸，再次感謝大家。」

王ADEN發布IG限動回應。圖／翻攝自IG＠adenwang_

