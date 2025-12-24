王ADEN遭轟「公審未成年」丟了北市跨年 宜蘭市也宣布取消演出

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

歌手王ADEN日前在桃園一所高中開唱，一名女學生疑似在老師指引下上台跳舞，而王ADEN則在一旁皺眉蹲地，事後因發布該影片而遭轟「公審未成年、意圖網暴女學生」，掀起網上熱議。北市觀傳局則緊急宣布王ADEN的跨年演出取消，如今宜蘭市公所也跟進取消王ADEN的演出了。

王ADEN的爭議爆發後，有網友請北市觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。建議排除不適任藝人，避免公共資源資助負面影響者。北市府觀傳局昨(23)日也回應「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

廣告 廣告

王ADEN則發文表示「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

不過，又有人發現宜蘭市跨年晚會的演出名單上也有王ADEN，再度掀起討論，而宜蘭市公所稍早也發聲明表示，針對宜蘭市舉辦《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司，基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN的演出將取消，公所將協請廠商安排其他節目內容替代。

原始連結







更多華視新聞報導

遭取消跨年演出 王ADEN發聲：希望事情就停在這邊

網陳情「王ADEN不適任跨年表演」 北市觀傳局：確定不會演出

KARA睽違12年登台！ 台北跨年迎韓流最強回憶殺

