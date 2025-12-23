王ADEN還原事件一次看！臭臉鬧大引爆「兩極反應」跨年遭砍原因曝光

娛樂新聞／綜合報導

歌手「王ADEN」近日受邀前往桃園某高中，參與校園聖誕演唱會演出，然而在表演過程中發生插曲。一名女學生在歌曲進行中被社團老師拱上台，無預警跳上舞台SOLO他歌曲，相關畫面在社群平台流傳後引發討論，外界對於表演被打斷、現場控管及學生行為是否失當等狀況，還原整起事件一次看。

王ADEN準備演出SOLO時突然被女學生衝上台搶了SOLO環節。（圖／翻攝自王ADEN IG）

校園演唱突發學生亂入插曲 拍片坦言情緒受影響

王ADEN在表演結束後，透過影片親自說明當天狀況，表示因天候下雨影響，「前面其實沒有大跳」，原本計畫在歌曲後段、進入「雙重」段落時進行較大幅度的solo表演，將氣氛推至最高點，結果「同學衝上來，然後就被影響到。」他坦言，當下臭臉情緒受到突發狀況影響，事後回看認為自己應該有更好的處理方式。

影片自省又緩頰 網路輿論正反兩極

影片中，王ADEN坦言：「所以呢，我就不應該這樣子，我應該要……還是個壞人？」語氣中帶著自我反省，隨後也緩頰表示，「其實妳（指女同學）跳得很不錯，沒關係，love you。」強調並非要責怪對方。不過出現許多正反兩極化的聲音，有人力挺王ADEN，認為「校方明顯不尊重表演者」，有網友認為「王ADEN沒度量，公審未成年女學生」。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自IG）

女學生發文致歉 坦承一時衝動

事後該名女學生隨後在Threads發文道歉，表示原本被安排在台下跳舞，卻因現場音樂聲過大而會錯意，加上對該首歌曲的喜愛與期待，一時衝動才誤上舞台，並非有意搶風頭或破壞演出。她在文中多次向學校、老師及王ADEN致歉，坦言對自己的不尊重行為深感抱歉。



王ADEN再回應自省 承認應該重新跳一次

王ADEN也親自在貼文下回應，表示下台後反思，認為「更好的方法應該是我重新跳一次最後一段副歌，把該給台下同學的給好，不應該蹲在那被情緒吞掉。」並再度肯定女學生的表現，直言「有讓你興奮到衝上來也是一種成功」，以「結案」作結。

爭議持續延燒 跨年舞台遭取消

然而，事件延燒後，由於仍有部分網友認為王ADEN事後拍片說明的方式，形同「公審未成年粉絲」，進而引發抵制聲浪。對此，台北市觀傳局今（23）日正式發布聲明，表示很重視台北跨年晚會藝人的形象，宣布取消王ADEN於今年台北跨年晚會的演出安排，後續影響仍有待主辦單位與團隊進一步說明。

