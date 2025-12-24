王ADEN陷爭議丟跨年工作 李友廷嘆「網暴」挨批急刪文

歌手王ADEN原定參與台北跨年晚會，卻因近日校園演出後發文，被質疑內容是在公審女學生，而被台北觀傳局取消演出資格。對此，李友廷在Threads發聲直呼：「這就是網暴（網路暴力）沒有錯喔。」面對兩極評論，李友廷最終刪除該篇貼文。

王ADEN近日因校園演出爭議遭台北觀傳局取消跨年演出。（圖／翻攝王ADEN臉書）

李友廷不時透過社群平台分享生活。（圖／翻攝自李友廷臉書）

李友廷認為有些人高舉正義旗幟，實際上卻是在宣洩自身情緒，「螢幕後面當分母去稀釋傷害別人的罪惡感，公眾人物當說法來不把人當人看。」更忍不住問「我們真的只能在這種地方團結嗎？一起霸凌一個還手不了的人？」雖未指名道姓，但不少網友推測他疑為近日遭受輿論抨擊的王ADEN發聲。

李友廷近日發文，現已刪除。（圖／翻攝自李友廷Threads）

李友廷回覆網友留言。（圖／翻攝自李友廷Threads）

李友廷強調沒有偏袒王ADEN事件的任何一方。（圖／翻攝自李友廷Threads）

後續李友廷強調沒有偏袒王ADEN事件的任何一方，「其實被網暴的是兩個人不是嗎？我不是在挺誰啦。」稱過去也曾經歷網暴，「被網暴的人不可能不在乎的，那是關掉手機也躲不了的心理傷害，一輩子對人性從此恐懼。任何假借誰受到傷害而振振有詞出征別人的人，才是這次事件真正的兇手。」呼籲大家在網路上留言與做出評論前應多加思考。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

