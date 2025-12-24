王ADEN陷爭議發聲沒用！台北、宜蘭跨年演出被取消 連校唱也沒了

新生代男歌手王ADEN近期陷入爭議，台北跨年場被取消後，宜蘭跨年和其他校園演唱會也先後被取消了。（圖／焦正德攝）

新生代男歌手王ADEN日前在桃園某高中演出，突然遇到學生上台想一起跳舞，但他當場蹲在一旁擺臭臉，事後又拍影片稱不在意卻截掉學生道歉畫面，被質疑是刻意帶風向攻擊學生，此舉引發網友不滿。因此爭議王ADEN原本在台北跨年的演出機會被取消，今（24）日宜蘭跨年也宣布不給唱，隨後雲林科技大學聖誕晚會表演名單也將其除名了。

王ADEN臭臉又公審學生風波延燒，繼台北觀傳局昨（23）日宣布取消其演出機會，原本還有宜蘭跨年場表演機會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲表示，基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。

隨後雲林科技大學也在社群平台Threads發聲，原先王ADEN為聖誕晚會表演嘉賓之一，但因為其相關爭議，「學生會已於第一時間掌握情況，目前正緊急與合作廠商及經紀公司進行協商，並更換演出藝人。」演出嘉賓海報上原本是王ADEN的部分也換成魏嘉瑩（小魏）、郁采真（小V）。

不過有網友注意到，王ADEN發生爭議後仍有不少校唱演出，從東海大學與台中科技大學先前釋出的聖誕晚會嘉賓名單，確定王ADEN將連趕兩場，若校方未做嘉賓名單調整，兩場校唱就會是王ADEN臭臉風波後首度公開演出，勢必受到各界關注與討論。

回顧這起爭議，王ADEN在校唱因學生突然上台跳舞而擺臭臉，事後又疑似公審學生的行為，引發大批網友不滿，他原定會在台北跨年晚會演出，也出現民眾透過社群發文表示，「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，希望觀傳局能評估王ADEN是否適任在跨年晚會演出。

而觀傳局第一時間發文回應，「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，沒多久便在留言區表示，「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」在被取消台北跨年演唱機會後，王ADEN有發聲說明上傳影片的本意，但顯見網友們不買單。

王ADEN聲明全文：

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

再次感謝大家

王ADEN

愛騰音樂有限公司

