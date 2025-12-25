王ADEN霸唱連丟3演出！前麻吉成員揭校唱慘劇 李玖哲掉洞裡、他遭「抓蛋」

曾為麻吉團員的作詞人崔惟楷，曝光過去麻吉團體演出曾遇過各種荒謬事故左起李玖哲、麻吉大哥黃立成、林智文、崔惟楷。翻攝IG＠nickyleenickylee

曾入圍金曲獎最佳新人的歌手王ADEN，因在校園演唱會對女學生擺臭臉、霸唱引發網友撻伐，不僅台北、宜蘭跨年場演出慘遭退貨，還有一場校園演唱會被取消，這起事件也引發外界對藝人「臨場反應」與「舞台專業」的討論。曾身為嘻哈天團「麻吉MACHI」成員的知名作詞人崔惟楷（Luke），近日就在IG上分享了過去團體演出的種種荒謬事故，以過來人身份揭開當年他們如何在混亂的校園巡迴中，靠著「厚臉皮」與臨場反應活下來的驚人內幕。

麻吉10人團事故專業戶 鞋噴飛、掉進洞、被觀眾抓蛋是日常

崔惟楷在貼文中回憶，校園演唱會通常沒有彩排，上台後一切全看造化。他直言當年的麻吉簡直是「演出事故專業戶」，因為團員與舞者高達10幾個人擠在台上，狀況比誰都多。

崔惟楷細數當年慘狀，包括大哥黃立成一出場就卡到電線絆倒，鞋子直接噴飛到台下；愛德華跳下台互動卻摔進泥巴裡。金曲歌王李玖哲更慘，唱到一半因為台上太擠，直接掉進T台旁邊的洞裡。甚至連Melody（楊韻禾）也曾把高跟鞋踢到長官席，最後只能一跛一跛唱完，等長官把鞋丟回來。

曾為麻吉團員的作詞人崔惟楷，曝光過去他們團體演出的種種荒謬事故，中為麻吉大哥黃立成。翻攝IG＠luketsui0131

台上忍痛裝沒事 厚臉皮才是化解尷尬的最高專業

除了硬體出包與跌倒，崔惟楷更爆料自己曾因舞台高度太近，在演出中被觀眾「抓過懶蛋」，甚至有過一天跑3場校園卻講錯校名的尷尬時刻。儘管現場充斥忘詞、跑拍、走位迷路或飾品噴飛等慘劇，但麻吉成員的應對方式始終如一，那就是「裝沒事」。他表示：「大家的臨場反應一律都是裝沒事，憋笑或忍痛繼續把表演走完，反正再嚴重的失誤都能靠厚臉皮拉回來。」可見藝人演出常出現意外狀況，能具備強大的心理素質與EQ更是除了才華以外的必備條件。



