王ADEN風波延燒！老師撕女學生胸前口袋稱「傳統」遭停職

桃園某校邀請藝人王ADEN表演導致炎上風波尚未平息，今（27）日再爆出該校社團老師將畢業女學生制服胸前口袋撕掉，並宣稱是學校傳統，引發輿論撻伐。校方發布最新聲明表示，該名教師已停職，將接受後續調查。桃園市教育局則要求學校依法啟動相關調查程序。

桃園市教育局要求學校依法啟動相關調查程序。（示意圖/翻攝自Google Maps）

回顧事件始末，日前該校邀請藝人王ADEN到校演出，表演期間一名女學生突然衝上台熱舞，王ADEN見狀擺出臭臉，蹲在台旁角落不再演唱，在網路形成兩派論戰。拱著女學生表演的該名社團老師曾發文解釋，他原本只是希望學生在台下表演，期待被藝人注意到，不料學生誤會直接衝上台，意外引發炎上風波。王ADEN的跨年表演也接連遭取消。

廣告 廣告

而網路上最新流傳一段影片顯示，該名社團老師曾將數名畢業女學生制服胸前的口袋撕下，並稱此為學校傳統。有校友出面指稱，學校根本沒有這種傳統，是這位老師到校任職後才自行創立的所謂「傳統」，爭議持續延燒。

校方回應指出，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。事件發生後輔導室已第一時間介入處理。當事同學在家長與導師的陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，校方將持續守護其隱私，避免二次傷害。

桃園市教育局表示，已責成學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等相關規定，分別啟動相關調查程序以釐清案情。為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，已督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜。教育局亦要求學校依學生需求，提供必要之個案輔導、心理諮詢及諮商等支持措施。

教育局指出，後續將持續督導學校依法完成調查及處置作業，並視個案狀況協助連結相關輔導資源。另要求學校加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，以維護學生受教權益與校園安全。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

王ADEN慘遭抵制！吳宗憲跨年唱到「機車衝上台」 喊話：歌迷是衣食父母

家長揭王ADEN校唱風波真相 批2成年人讓學生獨扛壓力

王ADEN風波延燒！街舞老師被轟卸責 還爆撕女學生胸前口袋