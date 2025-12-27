王ADEN風波延燒！街舞老師被轟卸責 還爆撕女學生胸前口袋

新生代歌手王ADEN因校唱爭議，被接連取消跨年演出，事件持續延燒，就連出面幫女學生說話的街舞老師也被網友炎上，有人翻出他曾在畢業典禮撕破女學生胸前口袋的影片，引來許多網友謾罵。

王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁，引發爭議。（圖／翻攝王ADEN臉書）

王ADEN校唱爭議事件發生後，女學生的街舞老師站出來說明，本來他想讓女學生站在台下跳舞，希望王ADEN能夠注意到她、CUE她上台，不過當下音樂很大聲、現場尖叫聲也大，所以女學生誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台。他強調，當下有帶著女學生向經紀人及藝人道歉，對方也非常體諒跟他說「不要罵小朋友」。

如今又有網友於Threads爆料，並以「王Aden惋惜無法大跳事件持續神隱的第三者」發文，指出該名街舞老師是全國大專校院熱舞大賽（霹靂舞組）的評審老師，當天是他親手送學生上台，隨後就拿起手機錄影，「您根本如此授意，非學生會錯意」 ，事後發文卸責，將責任推給女學生。

街舞老師撕下女學生 胸前的口袋 。（圖／翻攝自Threads）

此外，原PO還爆料，指稱該男老師依照學校傳統撕下畢業生胸前的口袋，連女學生也不例外，呼籲若有當事人不舒服，歡迎出面說明，並點名老師「您依舊打算持續失蹤卸責嗎？」。影片曝光後，引來大批網友討論。

不少人留言表示「整個事件禍首就是他，一直閃躲冷處理，反而學生扛下所有炮火」、「不舒服，撕什麼胸前口袋，好詭異的傳統」、「支持針對這個沒用推責的老師，讓他出來道歉」、「明明這老師就是始作俑者，爲何獨留女學生承受網路霸凌及誤解？」。

