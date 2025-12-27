王ADEN風波延燒！街舞老師遭火速停職 「伸手撕女學生胸前口袋」被性平調查

王ADEN街舞老師遭報黑料，伸手撕掉女學生胸前口袋，一部分網友認是學校傳統，另一派網友則說沒聽說過。翻攝Threads

歌手王ADEN在桃園某高中演出時，因女學生登台熱舞蹲地罷唱，引發網路熱議與炎上。在王ADEN被取消兩場跨年演出後，又扯出案外案，疑似引導女學生上台的社團街舞老師遭到網友憤怒肉搜，進而被翻出曾在學生畢業典禮時，竟公然伸手撕下女學生制服胸前口袋，被質疑有性騷嫌疑。風波延燒兩天後，今（27日）傳出該名老師遭到停職，校方下週將進行性平調查。

桃園市議員黃瓊慧怒斥誇張！教育局官員看不下去

民進黨桃園市議員黃瓊慧今日下午在臉書重砲發文，表示許多家長與民眾都對此事感到極度憂心。她透露在第一時間便請桃園市教育局官員共同檢視爆料影片，官員看完後皆表示內容「十分誇張」。

廣告 廣告

黃瓊慧嚴正指出，師生之間必須保有基本的身體界線，這種直接觸碰胸前位置的行為已經嚴重逾越紅線，連專業教育官員都看不下去，認為必須以最高標準嚴謹對待，不容許任何灰色空間存在於校園環境之中。

王ADEN事件網友爆料，街舞老師遭校方停職，下週將進行性平調查。翻攝Threads

街舞師慘遭即刻停職！性平調查下周啟動

黃瓊慧透露，在教育局與校方緊急討論後，目前已正式將該名街舞師停職，避免其與學生再有接觸。校方也預計於下周召開性平委員會會議，正式對該名外聘社團老師啟動性平調查程序。



回到原文

更多鏡報報導

怒轟假大牌！孫德榮點名朱孝天、王ADEN犯「滔天大罪」 砲轟：退出演藝圈

林志玲「站C位」與啦啦隊嫩妹扭腰熱舞 凍齡體態狂噴少女感招認「為他豁出去」

《慶餘年3》免換人！太子張昊唯洗清嫖娼汙名 法院認證：遭好友背叛造謠