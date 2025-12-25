王ADEN風波後首現身！問觀眾「可以大跳嗎」 一句話洩露真實心聲

記者趙浩雲／台北報導

歌手王ADEN日前在桃園某高中進行校園演唱會時，因為一名女同學上台熱舞遭打斷表演，他當下蹲下並擺出臭臉，相關話題延燒，事後接連被取消台北、宜蘭的跨年演出。24日晚間他如期現身活動舞台，完成風波後首場公開演出，全程照表演出，並演唱〈雙重人格〉，成為外界焦點。

王ADEN當晚身穿紅色上衣登台，演出過程中狀態看似穩定，並未臨時更動曲目或取消演出。演唱〈雙重人格〉前，他也在台上主動向觀眾開玩笑詢問：「我可以大跳嗎？」語氣略帶自嘲，引起台下觀眾回應，現場氣氛一樣熱絡，並表示「很高興，還可以在這唱歌給大家聽」。

王ADEN昨晚照常演出。（圖／讀者提供）

從現場畫面可見，王ADEN在演出中仍搭配肢體動作與舞台走位，一樣跳了平常〈雙重人格〉會有的「大跳」舞蹈，完成整首歌曲，並未刻意縮減表演幅度。演出結束後，他簡單向觀眾致意。

事實上，王ADEN日前因相關爭議引發討論，目前跨年場的台北、宜蘭兩地已遭到取消演出，外界也關注後續工作是否受影響。此次如期登台，被視為他在風波後的首度公開露面，相關畫面曝光後，也在社群平台引發網友議論。

