王ADEN風波後首現身!問「1句話」曝真實心聲

歌手王ADEN校園演唱會風波持續延燒，事件起因於日前在桃園某高中演出時，一名女學生在老師授意下衝上台跳舞，王ADEN當場擺出臭臉蹲在旁邊，一副不耐煩的態度，影片曝光後引發網友強烈反彈。

風波發生後，王ADEN接連失去台北、宜蘭跨年及三場校園商演機會，損失慘重。昨晚他如常出席商演活動，演唱《雙重人格》前自嘲詢問觀眾「我可以大跳嗎？」引發現場尖叫連連。

網紅陳沂針對此事發表看法，坦言自己也是透過這波討論才認識王ADEN。她分析事件經過，表示當天女學生確實是粉絲且舞跳得很好，但王ADEN的臨場反應確實不佳。陳沂轉述王ADEN事後解釋，稱當時正準備進入舞蹈段落，女學生突然上台打亂節奏，同時也稱讚女學生表現，女學生事後也已私訊道歉。

陳沂認為事件演變至全面抵制太過頭，直言王ADEN雖有錯但並非犯下天大錯誤，僅是身為偶像情緒控管不佳。她特別指出，壓力最大的反而是無辜的女學生，呼籲外界不要給學生過多壓力。陳沂也語帶諷刺表示，王ADEN某種程度算因禍得福，從默默無名變成全民認識。

據《鏡週刊》報導，有幕後人員爆料王ADEN私下排場驚人。知情人士透露，王ADEN先前參加新北歡樂耶誕城演唱會時，被工作人員詢問受訪意願，竟要求必須先給訪綱讓他過目才考慮。工作人員表示，這類短暫聯訪連天王天后級歌手都會配合，沒想到新人王ADEN卻提出如此要求，更諷刺的是現場根本沒有媒體想採訪他，此事成為業界趣談。

