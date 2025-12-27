王Aden風波番外篇！「扯女學生胸前口袋」社團師辯傳統 遭停職、性平調查

王ADEN因女學生衝上台熱舞，臭臉罷唱後又發影片，被網友怒轟，事件又衍生出社團老師涉性平事件。翻攝IG/adenwang_



歌手王Aden在校園演唱時因女學生亂入，在一旁擺臭臉、事後公審學生遭撻伐，事件仍不斷延燒，近期傳出女學生上台是被街舞社團男老師慫恿，網路上還流出影片，顯示今年6月畢業典禮上，該名老師撕扯女學生胸前口袋，還聲稱是傳統，遭校友打臉，校方今天（12/27）證實，已暫停該教師職務，並啟動性平調查。

事件源自王Aden日前受邀到桃園一所高中演出，一名女學生突然衝上台熱舞，王直接蹲在一旁擺臭臉，事後還在網路公審女學生，引發輿論撻伐。社團老師解釋，原本只是鼓勵學生在台下表演，希望能被王Aden注意，女學生卻誤解老師原意，直接衝上台表演。

廣告 廣告

隨著事件延燒，該名老師的爭議也被翻出，今年6月畢業典禮上，他把手伸往幾名女學生胸前口袋，接著用力撕掉胸章，影片在網路上引發討論。老師辯稱這是傳統，並強調自己有注意不要碰觸到身體。然而卻被校友打臉，稱學校根本沒有這個傳統，直言老師的行為很噁心。

校方表示，已完成內部檢討，雖然能理解老師出發點是希望帶動氣氛，但是在專業演出邊界的拿捏上，確實有優化空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

教育局則表示，已責成校方依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等規定，啟動調查程序以釐清案情，並督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜；未來將視個案狀況協助連結輔導資源，並要求學校加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

王Aden看到沒？吳宗憲昔遭機車騎士闖舞台 大器喊：歌迷是衣食父母

王ADEN公審翻車！家長還原校唱女學生上台真相「大人處理失當」

王Aden又出事！被爆排場大 要求「1事」才受訪卻尷尬了