王ADEN風波還沒完！街舞老師「撕女學生胸章」挨轟超噁心

王ADEN開唱風波掀起案外案，街舞老師「撕女學生胸章」影片也爆爭議。（圖／翻攝自王ADEN Instagram）





新生代歌手王ADEN日前在校園開唱，遇女學生粉絲衝上台熱舞，他中斷演唱並蹲在角落擺臭臉，事後發影片遭疑「公審未成年」慘丟台北市、宜蘭市跨年演出，宜蘭市將由陳芳語救火上場。這起風波還有另一關鍵人物，街舞老師被指拱女學生上台卻卸責，網友也翻出他「撕女學生胸章」影片，掀起爭議。

王ADEN事後回應風波表示，事後發影片是要檢討自己當下在台上的臨場反應，並非討論其他人：「絕對不可能是煽動網路而去傷害同學，因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」盼就此停止輿論，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

廣告 廣告

而該名街舞老師則表示，是他授意讓女學生靠近舞台：「我原本用意是希望她在台下跳，希望王ADEN能夠注意到她、CUE她上台，但當下音樂很大聲，大家尖叫聲也大，所以她整個誤解是在台上跳（她的文章就是想表達這意思），才會一口氣衝上台，所以才引起整個事件的發生。」

街舞老師回應被網友視為卸責，將錯全推給女學生一人承擔，而網友也挖出他在畢業典禮時當眾撕下女學生制服胸章的影片，疑似為桃園治平高中「畢業傳統」，掀起性騷擾爭議「光是手放在那裡就已經不OK了」、「成年男老師為什麼要拉女學生胸口的位置？這個學校是怎麼回事」、「超噁心，高中畢業還不一定成年欸，一個成年男老師手放女學生胸前口袋超不適當。」

在 Threads 查看

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大

●辛曉琪遭騷擾1年嚇慘！私生飯「佈置婚房」預告盯場演出

