王ADEN「公審未成年女學生」台北跨年被取消！遭挖出「還有宜蘭」

歌手王ADEN日前因校園演出臭臉「公審未成年女學生」插曲捲入爭議後，已遭台北市觀傳局取消台北跨年晚會演出，但事件仍持續延燒。近日又被網友發現，他原訂仍將登上宜蘭市跨年舞台，相關討論再度迅速在社群平台擴散，網友質疑「為何台北取消、宜蘭未動」，也讓王ADEN的年末行程再度成為焦點。

整起事件源於王ADEN受邀前往桃園某高中參與聖誕演唱會時，演出進行中，一名女學生在社團老師引導下突然登台，即興SOLO跳起他的歌曲，打斷原有表演節奏他王ADEN當場臭臉，事後更拍影片還原現場。引爆網友對於對舞台控管、學生行為是否失當，以及藝人臨場反應出現兩極化的激烈討論。

王ADEN遭挖出還有宜蘭跨年演出，隨即網友湧入臉書粉專留言。（圖／翻攝自宜蘭市政府臉書）

事後，該名女學生也在社群平台發文致歉，表示因誤會安排與一時衝動才誤上舞台，並非刻意破壞演出，雙方看似已各自表態止血。然而，部分網友認為王ADEN事後拍片說明，無形中將未成年學生推上輿論風口，質疑其行為形同「公審粉絲」，爭議因此持續擴大。台北市觀傳局隨後宣布，基於跨年活動藝人形象考量，取消王ADEN今年台北跨年晚會的演出安排。

就在外界以為事件告一段落之際，有網友再度翻出王ADEN仍在宜蘭市跨年晚會卡司名單中，質疑不同縣市處理標準不一，同時湧入宜蘭市政府社群留言，要求主辦單位比照台北市重新評估是否適合讓其登台。目前宜蘭市府尚未對此作正式回應，是否調整演出仍有待觀察。

