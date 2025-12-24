王ADEN「公審未成年」又被切割！台北、宜蘭跨年接連遭取消 嗨翻全網

記者陳宣如／綜合報導

25歲創作歌手王ADEN日前受邀至桃園某高中校園演唱會，演出過程中突然有女學生上台即興跳舞，他當下反應卻是「臭臉蹲地」暫停演出，場面一度尷尬。事後他拍攝影片上傳社群，試圖解釋當時情況，引來網友瘋狂痛批「這根本是在公審未成年學生！」火速掀起網路輿論風暴，台北跨年演出也因此慘遭取消。而宜蘭跨年活動也因網友留言陳情與抵制，今（24）日上午官方宣布取消王ADEN演出，消息一出，網友直呼支持，留言區瞬間湧入大量歡呼與讚聲。

歌手王ADEN日前因校園演出插曲引發爭議，遭到大量網友批評。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

台北市政府觀光傳播局昨（23）日宣布，取消原訂王ADEN的跨年晚會演出，理由是考量活動形象與安全。消息曝光後，網友持續跑到宜蘭市公所臉書留言陳情，要求宜蘭跨年也排除王ADEN登台，不少人直呼「王ADEN帶頭網路霸凌未成年人，可以讓這種咖小上台嗎！」、「請取消劣跡藝人王ADEN表演」、「怎麼有在台上大便的人在這啊，替宜蘭人感到難過！」留言聲浪迅速累積，形成網路抵制潮，官方也順應民意宣布取消演出。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自IG）

今（24）日上午，宜蘭市公所正式發出聲明，表示原定王ADEN參加的「2026璀璨蘭城 幸福宜市」跨年演出將取消，改由其他節目內容替代，以維持晚會秩序與安全。消息曝光後，網友普遍表示支持此決定，認為「這才是正確處理方式」、「低EQ藝人就該被排除在大型活動之外」，許多網友也湧入三立《娛樂星聞》臉書在新聞底下表達心情，認為「這個低EQ事件會被記一輩子，翻不了身了」、「看來只能在家裡擺臭臉了……」、「活該啦～」、「完美詮釋什麼叫自己把自己搞沒了」、「笑死，連宜蘭也切割！」、「跨年就好好蹲著吧！」、「剃成斷眉就註定他的命運了」，也有網友看完有感而發勸「人在江湖，謙卑的心，要有」。

