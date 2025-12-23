王ADEN「影片公審」高中女粉絲 遭拔台北跨年演唱…本人回應了

王ADEN因女學生衝上台熱舞，臭臉罷唱後又發影片，被網友怒轟「公審」女學生。翻攝IG/adenwang_



新生代創作男歌手王ADEN（王淯騰），曾被提名金曲獎最佳新人，近年頗受年輕族群喜愛，沒想到他近日受邀一所高中聖誕活動表演，一位女學生在老師鼓勵指示下，走上舞台與偶像熱舞，王ADEN疑似遭打亂表演節奏，直接擺臭臉蹲在舞台上罷唱，女學生雖然致歉，但是王ADEN事後製作影片稱「自己傻眼、被影響」等字眼，大批網友轟王ADEN「公審網暴」女學生。有網友檢舉北市觀傳局，觀傳局也確定拔掉王ADEN跨年演唱會，王ADEN今天（12／23）再度發聲回應，強調重新檢討自己，也不再對此回應。

回顧此事，19日王ADEN前往高中校園參與聖誕活動演出，一名女學生在老師指示下，開心走上舞台，隨音樂幫偶像跳舞，王ADEN一開始雖有一起跳了一小段，但之後當場轉身停止演唱，走到舞台一側蹲下，擺出不悅臉色，現場氣氛瞬間陷入尷尬。

事後王ADEN發影片呼籲大家別攻擊女粉，自己卻在影片不斷註解自己傻眼中、被影響到，不少網友質疑根本帶風向網暴未成年女粉，不料風向卻反燒到自己，網友直接向北市觀傳局檢舉，台北跨年演出直接遭取消。

王ADEN針對疑似公審女學生風波，表示不再回應。翻攝IG/adenwang_

王ADEN今天稍早在限時動態發聲明回應，強調當初發布影片的本意，是檢討自己在舞台上的臨場反應，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」並表示未來在舞台上的每一個選擇，都會提醒自己影響的不只是表演本身，也包含所有人的感受。

王ADEN強調，已與團隊討論，未來將不再於任何社群平台回應此事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

