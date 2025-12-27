王ADEN、朱孝天風波不斷！ 孫德榮怒批「都是假大牌」：最好現在就從演藝圈消失

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

歌手王ADEN近日因校唱時擺臭臉，事後發文內容被認為是公審女學生引發各界撻伐，導致跨年演出接連遭到取消。對此，資深經紀人孫德榮直言，王ADEN與朱孝天都是「假大牌」，更痛批王ADEN：「最好現在就從演藝圈消失。」

王ADEN、朱孝天近期風波不斷。（圖／兩人IG）

孫德榮今（27）日在臉書發布影片，談及近日2位藝人風波，他自詡身為演藝圈「公道伯」必須出來說點話。孫德榮直言，王ADEN年輕又擁有舞台展現才華，受到許多學生喜愛是他的榮幸，卻在關鍵時刻選擇了不當的反應，「你EQ太爛了，你腦筋在想什麼？所以現在這就是你最高光的時刻，你最好從現在就從演藝圈消失！」、「用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪」。

廣告 廣告

孫德榮今（27）日在臉書發布影片開罵。（圖／孫德榮臉書）

另外，近期與F4團隊撕破臉的朱孝天也被點名，孫德榮批評「原本就是F4內最不紅、問題最多，最不被注意的人，有臉大放厥詞，批評東指責西，你不知道人家是在幫你嗎？」對於朱孝天談及阿信假唱、逃稅等言論，孫德榮更怒斥「假唱才是你吧，你本來就不是實力派唱將，何必呢？」

最後，孫德榮總結，觀眾就是演藝人員的衣食父母，不應該抱著仇恨心態來演出，「表演是你的天職，讓觀眾喜歡是最大的目的」，並對王ADEN及朱孝天喊話：「現在都是你們倆的最高光時刻，也是要離開的最佳時機，再見不留。」

更多FTNN新聞網報導

王ADEN校唱風波未歇！社團老師爆「撕女學生胸前口袋」辯稱傳統 遭校方停職調查

「小英男孩」認罪！北院裁定300萬交保、科技監控 東煒建設父子各200萬交保

發文嗆「人死得不夠多要趕進度」！桃園46歲男遭起訴 竟是傳產老闆、就讀國立大學EMBA

