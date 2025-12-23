王ADEN「臭臉蹲地罷唱」遭檢舉霸凌女學生 台北跨年演出工作沒了

王ADEN看到女學生跑上台共舞，當場蹲下臭臉罷唱。（翻攝自王ADEN IG）

新生代人氣歌手王ADEN近日受邀至桃園某高中參加耶誕校園演唱會，演唱到最後一首歌曲〈雙重人格〉時，一名女學生疑似被老師拱上台，當場秀了一段歌曲的舞蹈，沒想到王ADEN看到擺臭臉，之後甚至蹲下罷唱；畫面流出他被抨擊臨場反應不夠專業，還被質疑帶風向網暴未成年女粉，被網友檢舉要求退出台北跨年，台北市觀光傳播局已宣布取消他的演出。

對於演出途中擺臭臉，王ADEN解釋當天因為現場下雨，前面的表演未能盡情揮灑，原本計畫在最後一首歌透過「大跳」將氣氛帶到最高點，女學生突如其來的動作打亂了他的節奏，坦言：「我當下就被影響到了。」也反省不該被情緒吞噬而蹲在旁邊，並補拍一段完整的舞蹈影片獻給當天在場的學生，呼籲大眾不要對該位女學生進行網路霸凌，強調：「人都會有興奮的時候，大家一起從意外中學習。」

該名女學生之後在Threads上公開致歉，表示自己是因為一年多來的夢想實現過於激動，甚至會錯意以為偶像是要讓她上台才衝上去，對於造成偶像不快感到抱歉。王ADEN則在該則貼文大方回應「沒關係」，並曬出兩人的對話截圖，他甚至傳了一段語音給女同學打氣：「其實你跳得很不錯，沒關係，Love you。」

雖然雙方已和解，仍有不少網友認為王ADEN「很小氣」、「EQ低」，還有人覺得刻意上傳影片是為了要網路霸凌該名女學生，向台北市政府觀傳局檢舉「有意網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象」、「藝人應具高度專業與正面示範，此類行為為登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象」，觀傳局已宣布「台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。

王ADEN在丟了跨年演出之後，發聲明強調當初上傳影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學」，往後在舞台會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受，未來不會再回應這件事，「不再對任何人造成傷害，不再延伸」。





