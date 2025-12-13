玖壹壹健志原始慾望大爆發！揪老婆非洲「產出愛的結晶」

健志與老婆Mia加入馬賽族共舞。（圖／混血兒娛樂）





本土天團玖壹壹成員健志，相隔8年再度以個人身分推出全新單曲〈Need your body〉，宣布回歸音樂創作，他與老婆Mia特別飛往非洲為MV取景拍攝長達2週，從導演、攝影、妝髮任何拍攝細節全部都是自己來，捕捉當地原民文化、非洲大草原、動物遷徙，在音樂動感與影像感動完美合拍，這也是兩人彌足珍貴的「愛的結晶」。

健志與老婆Mia飛往非洲為MV取景。（圖／混血兒娛樂）

〈Need your body〉創作源自健志深夜與製作人閒聊時的靈光乍現，他回憶當下立即衝進錄音室、僅用一個晚上便完成整首作品。他表示這次沒有任何框架，希望聽者能單純享受音樂、隨節奏自由律動。

健志把音樂與非洲地景、動物融合，也呼應旋律、畫面、動物、人與人，不也是與音樂一樣，來自於最原始的慾望。更與當地馬賽人開心互動、手舞足蹈：「我們到了一個部落門口，就看見他們熱情唱歌歡迎，在經過詢問答應後，我就加入他們一起跳舞。」成為珍貴的MV畫面。

健志與Mia守候4日，終於親眼目睹「非洲大遷徙」的超震撼場景：「在遷徙的過程，牛羚可能會遇到鱷魚、河馬、獅子、獵豹等考驗，這壯觀畫面是非常需要運氣才能夠看見的！」數十萬隻的牛羚橫跨，要經過肯亞與坦尚尼雅的交界馬拉河。



