玖壹壹健志合體愛妻閃瞎眾人！非洲生出「愛的結晶」連Ella都吃驚

健志和老婆Mia赴非洲拍新歌MV。混血兒娛樂提供

本土天團玖壹壹成員健志相隔8年再度以個人身分推出全新單曲〈Need your body〉，宣布回歸音樂創作。最新作品已於各大數位音樂平台全面上線，MV更遠赴非洲實地拍攝，以壯闊景色與原生文化打造罕見的視覺體驗，甫曝光即引發高度討論。

〈Need your body〉創作源自健志深夜與製作人閒聊時的靈光乍現，他回憶當下立即衝進錄音室、僅用一個晚上便完成整首作品。他表示，這次沒有任何框架，希望聽者能單純享受音樂、隨節奏自由律動。

MV拍攝則成為本次回歸的最大亮點。健志與妻子Mia特別飛往非洲，歷時兩週自行完成導演、攝影、妝髮等所有製作工作，全片紀錄當地原民文化、非洲草原景象以及動物大遷徙等珍貴畫面，被健志視為兩人的「愛的結晶」。Ella搶先觀賞後直呼「整個就是放閃的MV，充滿愛」。

MV中融合了非洲地景、動物遷徙與部落文化，呈現音樂與自然最原始的能量。健志分享，他在馬賽人部落受到熱情歌舞迎接，經同意後加入共舞，並將當地吟唱加入歌曲開頭取樣，使影像與聲音都保留最真實的原味。Lulu看完也盛讚：「不可能有人這麼用力做耶！」

拍攝期間，健志與Mia更守候四日，終於親眼目睹數十萬隻牛羚跨越馬拉河的震撼遷徙，與途中可能遭遇鱷魚、獅子等掠食者的生死考驗，將難得一見的自然奇景完整收錄於MV。網友更笑稱這是「史上最強feat.」，因為有各種非洲野生動物跨界入鏡加持。



