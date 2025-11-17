玖壹壹健志抓包身上「有異樣」 Lulu急喊：不要對我起色心
國民天團玖壹壹舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」16 日熱鬧登場，金曲歌王許富凱也驚喜現身，與洋蔥合唱〈下辈子〉及〈伊的身邊已經有別人〉Remix 版本。他大讚：「我唱過很多大型音樂祭，也跑過無數廟會、活動，但如果沒有參加『南北貳路』，好像就不能說自己是歌手了。」
健志聽完立刻回應：「這是非常高的評價，我們真的很榮幸！」他還笑稱自家人都是許富凱的忠實粉絲，「後台大家瘋狂搶著跟他拍照，連我爸媽都衝過去照相。」再度印證許富凱跨世代的國民級人氣。隨後四人合唱〈癡情男子漢〉，全場大合唱聲浪震動舞台。
新婚不久的 Lulu黃路梓茵接著登台，與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉。她一現身就大喊：「我回家啦！爽啦！」氣氛瞬間爆棚。健志隨即回憶 9 月 11 日南北貳路的海巡快閃活動，「那天我們在台中老虎城 Movie Stage 加碼唱〈嘻哈庄腳情〉就是為了祝福妳。」當天正是她公開宣布結婚的大喜日子。Lulu 感性說：「玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的 bro（兄弟）。」
話鋒一轉，Lulu 馬上又開玩笑：「但我現在這麼辣！還能當你們的 bro 嗎？」說完便在台上大方展現「完美美背」，瞬間全場驚呼。沒想到健志立刻吐槽，指著她手臂的痕跡說：「妳這邊是黑青喔？」Lulu 立刻回嗆：「那是胎記啦！」笑點瞬間再度飆高。
綜藝魂全開的 Lulu 接下來在台上「勾引」春風，還刻意用撒嬌語氣喊他「格格」，讓全場笑翻，甚至虧他：「不要對我起色心喔！」最後她帶來台語新歌〈真正有 Sunny〉，並與粉絲相約「明年再見」。
