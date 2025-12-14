玖壹壹健志獲傑出校友！笑喊兒子要讀同間 意外洩女星親爸「超狂背景」

娛樂中心／蔡佩伶報導

健志榮獲傑出校友。（圖／翻攝自IG）

玖壹壹成員健志雖然忙於工作，但仍樂於在社群中分享生活，昨（13日）曬出手拿獎盃的照片，透露獲得母校傑出校友的殊榮，開心表示未來要讓兒子讀同所學校，掀起大家關注。

健志除了曝光上台領獎的畫面之外，還在貼文中細數國中時期的回憶，包括每回進教室就會換穿拖鞋、早餐店老闆娘每次都叫他帥哥等等，對於能夠成為傑出校友，健志感到十分榮幸，然而，去年（2024）新婚火速升格當爸的健志，提早規劃好以後孩子就讀學校，表示「以後也要讓我兒子讀大業」。

廣告 廣告

不少網友見狀紛紛留言恭喜健志，「真的是大業之光」、「學長好帥」，值得注意的是，有「最紅英文老師」之稱的女星Sandra（徐有潔）現蹤留言區回應，表示她的父親曾在健志母校擔任校長，驚人巧合也讓健志高喊：「太扯」，好奇是哪一位校長，對此，Sandra回應提到：「徐惠東，東哥」。

Sandra透露爸爸以前是健志母校校長。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

《青青河邊草》何晴病逝！昔罹腦瘤淡出演藝圈 最後「公開身影」曝光

搞得像入贅！謝和弦婚後隱忍一年...突抱怨妻娘家人「這1事」

氣質美女蹲地啃雞腿...一看竟是趙露思 改簽新東家翻身近況曝光

帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」

