玖壹壹健志飛非洲取景 老婆相伴產出「愛的結晶」

玖壹壹健志推出創作單曲〈Need your body〉。（圖／混血兒娛樂提供）

玖壹壹團員健志暌違8年，以個人音樂品牌回歸，推出創作單曲〈Need your body〉，他與老婆Mia特別飛往非洲為MV取景拍攝，夫妻倆在長達 2 周的旅行過程中愛相隨，從導演、攝影、妝髮任何拍攝細節全部都是自己來，捕捉當地原民文化、非洲大草原、動物遷徙，在音樂動感與影像感動完美合拍，這也是兩人彌足珍貴的「愛的結晶」。

健志與老婆飛往非洲為MV取景。（圖／混血兒娛樂提供）

這一次健志把音樂與非洲地景、動物融合，也呼應旋律、畫面、動物、人與人，不也是與音樂一樣，來自於最原始的慾望。健志更與當地馬賽人開心互動、手舞足蹈的畫面，至今超感動：「我們到了一個部落門口，就看見他們熱情唱歌歡迎，在經過詢問答應後，我就加入他們一起跳舞。」這幕也成為珍貴的MV畫面，更把開心吟唱的歌謠作為歌曲開頭的取樣，在影像與音樂上都原汁原味的呈現。

廣告 廣告

觀看非洲大遷徙更是這趟旅行的最大亮點，親眼看著成群數十萬隻的牛羚橫跨，要經過肯亞與坦尚尼雅的交界馬拉河。健志驚呼：「在遷徙的過程，牛羚可能會遇到鱷魚、河馬、獅子、獵豹等考驗，這壯觀畫面是非常需要運氣才能夠看見的！」健志與老婆Mia長期守候，直到第四天才幸運見證。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

這裡的奶昔不用排隊！麥當勞深夜「泡沫大噴發」變水上樂園

零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚