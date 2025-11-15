玖壹壹南北貳路音樂會今晚中央公園登場 盧秀燕探班送美食

【記者鮮明／台中報導】「玖壹壹南北貳路音樂節2025」將於11月15日、16日晚間在台中市中央公園盛大登場，市長盧秀燕昨（14日）晚親赴中央公園彩排現場探班，親自送上炸雞、逢甲夜市美食，為玖壹壹打氣。盧秀燕說，台中正邁向「流行音樂之都」，中央公園已成為中部最具代表性的音樂舞台新地標。

這場年度最受矚目的戶外音樂盛事，KKLIVE與混血兒娛樂主辦，台中市政府新聞局合辦，由國民天團玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組人氣歌手與樂團輪番演出，預計吸引逾1萬5千名歌迷齊聚，嗨翻全場。

盧秀燕昨晚抵達彩排現場後，逐一與玖壹壹三位成員春風（洪瑜鴻）、洋蔥（陳皓宇）、健志（廖建至）握手致意，感謝他們連續兩年選擇台中舉辦大型音樂祭，成功將中央公園打造成音樂活動新地標。盧笑稱：「玖壹壹是台中的驕傲，每次回娘家都帶來滿滿熱情與感動！」玖壹壹則感謝市府長期支持，讓他們每次演出都十分順利圓滿。新聞局長欒治誼與主任秘書黃冠穎亦陪同市長到場關心。

盧秀燕現場也與玖壹壹三位成員話家常，甚至化身記者訪問年初剛升格當爸的健志初為人父感想，勉勵他為家計持續打拚；另外，盧市長也分享中央公園周邊多項重大建設，包括綠美圖、台中國際會展中心與位於14期的台中巨蛋，其中正處於試營運期間的綠美圖，網路上已瘋傳許多美照，引起熱烈迴響，也讓春風直呼「超漂亮！」

盧秀燕說，「南北貳路音樂節」自去年首度於中央公園舉辦售票演唱會以來，廣受好評，今年規模再升級，卡司陣容更強、舞台更盛大，象徵中央公園正式邁入大型流行音樂活動的新里程。她強調，台中擁有完善交通與場地條件，市府致力打造「流行音樂之都」品牌，今年底還有五月天、頑童MJ116及跨年晚會接力登場，讓音樂成為台中的城市日常與驕傲。

新聞局長欒治誼表示，今年玖壹壹再次號召南北好友齊聚中央公園，帶來全新曲目與驚喜合作演出，延續「家的溫度」與現場能量，讓歌迷感受音樂的魅力；今年音樂節卡司橫跨不同世代與音樂風格，從療癒歌王蕭煌奇，到Lulu黃路梓茵、羅百吉、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、許富凱等，星光熠熠，將帶來連續兩天、超過10小時的音樂饗宴，展現台中音樂城市的活力。

活動除售票主舞台外，現場也規劃免費入場的互動區域，包括兒童超跑樂園、特別引進的日本立食區、美食攤位及嘻哈舞台跟春風與好友的JDM經典收藏車展，從中午11時起開放民眾入場，邀請大家一同感受秋夜的熱情與音浪。

新聞局提醒，活動期間（11月15日上午11時至11月16日晚間11時），凱旋七路、凱旋五街、凱旋三街及凱旋東街等周邊將實施人車管制，請民眾依現場指示通行，配合交管措施。

為響應環保，市府鼓勵民眾多利用大眾運輸前往會場。捷運可於文華高中站或文心櫻花站下車，步行約15分鐘抵達；公車族可搭乘6、25、28、32、54、88、525、675等路線至中央公園周邊站牌後步行約10分鐘。現場另設有免費機車停車場及收費汽、機車停車場，共提供近3千席汽車位與5千席機車位，方便民眾使用。

盧秀燕與新聞局長欒治誼，昨晚探班玖壹壹三位成員。市府提供

