由台中市政府新聞局協力推動的《玖壹壹南北貳路音樂節2025》，11月15、16日在水湳中央公園盛大登場，兩日期間吸引逾10萬人次湧入，場面盛況空前。新聞局長欒治誼表示，此次活動不僅展現台中擁有大型戶外活動的絕佳環境，更再度證明水湳中央公園已成為最具吸引力的城市活動場域之一，帶動觀光、文化與商機全面升級。（見圖）

新聞局說，今年音樂節另一大亮點即為「日本屋台町」首次進駐台中，重現道地祭典風情，民眾不需出國即可體驗正宗日式屋台文化。現場集結眾多名店，吸引大量民眾排隊朝聖，成功為音樂節注入濃厚異國祭典魅力。

欒治誼局長指出，今年南北貳路音樂節結合音樂、文化與美食，不僅讓民眾感受頂級卡司帶來的震撼演出，也展現台中作為國際城市的文化包容力與活動能量。更重要的是，台中正全力朝「流行音樂之都」目標前進，一路到明年2月，將以各大音樂盛典點燃城市，包括年底五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會、水湳中央公園的台中最強跨年晚會、特別為聽團仔打造的圓滿劇場ForeverYoung搖滾音樂節以及頑童MJ116於明年1、2月接力開唱，邀請全台民眾來台中親身感受城市獨一無二的魅力，一起從年底一路嗨到2026年，用音樂迎接全新開始。