玖壹壹台東唱完趕場台北跨年！警察開道直奔機場 切開10萬人潮

記者鄭尹翔／台北報導

玖壹壹台東唱完趕場台北跨年！（圖／台東縣政府提供）

天后張惠妹（阿妹）親自坐鎮家鄉台東跨年晚會，自晚間6點起率領10組藝人接力開唱，玖壹壹擔任開場嘉賓，一口氣連唱多首經典金曲，並特別與金曲歌王葛西瓦合作限定組曲〈嘎勒阿勒〉、〈跟妳媽媽說〉，將部落語彙與街頭節奏巧妙融合，強烈風格瞬間點燃現場氣氛。不過演出一結束，玖壹壹隨即馬不停蹄趕往下一站，為了銜接台北跨年行程，在警方協助下快速離場，直奔機場搭機北上，跨縣市連趕兩場，被粉絲大讚「跨年最狂趕場王」。

接棒登台的葛西瓦演唱〈心跳動〉時，導播驚喜切入後台畫面，只見阿妹與妹妹張惠春（Saya）、A-Lin、持修、桑布伊、琟娜 VERNA、葛仲珊、戴愛玲等人開心合照，畫面曝光立刻引爆現場尖叫聲，宛如另類彩蛋。

壓軸登場的阿妹其實早早就在現場坐鎮監督，不時透過後台螢幕關注演出進度。看到有觀眾對鏡頭比愛心示愛，畫面切到後台的阿妹，她也立刻熱情回比愛心，展現親民一面。李英宏演唱〈台北直直撞〉時，更即興把歌詞改成「台東直直撞」，阿妹與 A-Lin、戴愛玲在後台跟著節奏尬舞，氣氛嗨到最高點。

從舞台到後台彩蛋連發，讓觀眾目不轉睛。玖壹壹跨城趕場、阿妹坐鎮家鄉、眾星同框互動，也讓台東跨年晚會成為今年最具話題性的跨年現場之一。

