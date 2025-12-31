玖壹壹嗨爆台東跨年！戴愛玲螞蟻腰台下狂叫：太壞了！

玖壹壹打頭陣演出。（台東縣政府提供）

巨星雲集！「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」31日在台東國際地標海濱公園舉辦，截至晚間9點，現場湧入超過10萬人次，線上更有18萬人一同迎接2026年。

演唱會自下午拉開序幕，先由琟娜VERNA以〈sugar free〉暖身開唱；晚間則由嘻哈天團玖壹壹打頭陣，接連演唱〈打鐵〉、〈來個蹦蹦〉嗨翻全場，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，一開場就把氣氛推向最高點。

隨後李英宏登台嗨唱〈萬華的蛇〉帶動氣氛，並與 Miss Ko 葛仲珊合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，引發全場應援尖叫。

廣告 廣告

SAYA張惠春則以一身白色套裝褲裝現身，相當帥氣。（台東縣政府提供）

活力滿滿的SAYA張惠春則以一身白色套裝褲裝現身，在唱到〈沙啞〉時，她與男舞者熱舞，引爆尖叫聲；而戴愛玲則以性感黑禮服亮相，大秀螞蟻腰，唱完〈壞壞惹人愛〉後，台下粉絲逗趣虧她：「太壞了！」看到現場有人舉著「戴愛玲家族」的布條，讓她開心不已。

更多中時新聞網報導

慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

拚權益卡王 台新Richart卡大進化