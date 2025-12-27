玖壹壹壓軸 嗨炸南瀛草地音樂會

二０二六南瀛草地音樂會湧進現場觀賞的人潮，跟去年差不多。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕新營報導

二０二六台南市耶誕跨年系列活動南瀛草地音樂會廿七日晚上在新營南瀛綠都心登場，包括玖壹壹、林隆璇、郭書瑤等明星都帶來精采的演出，湧進現場觀賞的人潮跟去年差不多。為防範發生隨機攻擊事件，市警局動員逾一百名警員戒備，同時出動偵爆犬安檢。

去年的南瀛草地音樂會，也是由本土天團玖壹壹壓軸演出，帶來多首傳唱度極高的電音饒舌曲目。今年市長黃偉哲兌現承諾，再度將玖壹壹邀請來新營表演，讓新營的民眾近距離熱鬧欣賞本土天團所帶來的熱力演出，而玖壹壹更是誠意滿滿精心準備了九首歌，讓新營民眾一起嗨翻天。

影視歌三棲明星郭書瑤除了帶來觀眾熟悉的歌曲外，也精心準備新歌曲，讓喜愛她的觀眾大呼過癮。華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰與父親林隆璇同台演出，父子默契良好帶來令人陶醉的魅力演出。此外，甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰都有精采演出。

為避免南瀛草地音樂會發生隨機攻擊事件，台南市警察局加強大眾運輸場域戒備，更動員逾一百名警員及結合民力投入維安，加強巡守管制活動現場及周邊、人潮聚集區、各主要出入口。

新營警分局表示，活動現場配置制服警力機動巡邏，也部署特勤人員執行安全戒護，活動前及活動期間實施安全檢查，偵爆犬不定時巡檢，結合遠端監視錄影及周邊高點監控配置，即時掌握會場及周邊動態。