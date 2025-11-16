玖壹壹成軍16年盼世界看見 草屯囝仔阿倉衝鐵人競賽睡2小時登台

本土天團玖壹壹舉辦「南北貳路」音樂節，現場嗨唱多首歌曲。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

「國民天團」玖壹壹迎來成軍16周年，15、16日連續兩天於水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，預計動員10萬粉絲同歡。玖壹壹也感性表示：「感謝大家陪我們走了16年。」感動全場。

本土天團玖壹壹擔任第一夜「南北貳路」音樂節重磅壓軸，三人以迷彩漂撇造型帥氣登台，開場就以〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈哥哥帶上我〉、〈來個蹦蹦〉炸翻現場。身為派對主人公，健志笑問全場：「還行嗎？還想要更炸嗎？希望你們玩得開心。」立刻獲得全場大聲應援。

在羅百吉的電音轟炸後，人氣團體「草屯囝仔」接著登場，與玖壹壹合唱〈少年家〉、〈愛我你會死2018〉，炒熱氣氛。草屯囝仔阿倉展現驚人的毅力與體力，他在音樂節舞台上透露：「前一天我還在橫山與日月潭參加台灣極限鐵人競賽。挑戰從清晨6點從日月潭出發，腳踏車騎乘200多公里，隨後再跑步至合歡山主峰，總里程超過230公里。在80多位參賽者中，我名列第19名。」令人佩服的是，阿倉僅睡了兩個小時，就趕來彩排，相當敬業。

玖壹壹飆唱了近30首歌，健志也向粉絲告白：「因為你們的到來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見。」最後，全場大聲唱和〈明天再擱來〉，為音樂節劃下完美句點。

