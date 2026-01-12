玖壹壹攜手怕胖團 翻唱伍佰金曲〈浪人情歌〉

玖壹壹攜手怕胖團，翻玩伍佰&China Blue 的〈浪人情歌〉。（滾石唱片提供）

滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」近日拋出震撼彈，推出玖壹壹攜手怕胖團，翻玩伍佰&China Blue 的〈浪人情歌〉，雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出全新改編版本。

當年，伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲，原本是要寫給高明駿演唱，卻遭到退件，伍佰決定收回自己唱，更一舉走紅，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過30年。

廣告 廣告

面對如此傳奇的金曲，玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力，玖壹壹洋蔥說：「滿怕的，因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱。」春風更是伍佰的忠實粉絲，曾多次朝聖演唱會。為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感，怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在 cover。」

玖壹壹和伍佰一樣，充滿台味。（滾石唱片提供）

怕胖團提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少。從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣，怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱！」

更多鏡週刊報導

周華健曝唱工地秀籌到《花心》製作費 曾讓張洪量在錄音室苦等2個半小時

高雄巨蛋開唱大玩波浪舞嗨爆全場 伍佰唱完安可曲幽默喊：要下班了

怕胖團改編金曲〈孤單北半球〉 原唱林依晨：非常熱血搖滾