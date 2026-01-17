玖壹壹春風台74線出車禍 急尋賓士男性駕駛

春風堅持要替賓士車主負擔修車費用。(圖/春風IG)

台灣男團「玖壹壹」成員春風，昨（16日）行經台74線，不慎擦撞一台賓士，對方得知他趕著去工作，表示會自行修車，放春風先走。事後，春風主動發文尋找這名賓士車主，堅持要負責修車費用。

春風在社群發文指出，昨天開車趕著去工作的途中，在台74線擦撞到一位男性的賓士車，「那個大哥因為知道我趕時間去上班，也沒有叫警察，非常好心的跟我講，他自己去修一修，你趕快去上班。」春風被這名車主的體貼感動到，於是在社群貼出賓士車主的部分車牌，隔空喊話：「大哥，如果你有看到這個留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安。」

廣告 廣告

春風希望賓士車主聯絡他。(圖/春風IG)

春風誠懇的態度，被眾多網友稱讚；但也有人建議，未來若是發生類似的狀況，建議還是要報警，不要私下和解，避免不必要的糾紛，像是有網友就因此收到肇事逃逸的法院傳單。

春風的好友王陽明，近期也出小車禍，且在2026年第一天。他坦承是自己的疏忽，「在一個紅綠燈，然後變綠燈，我就踩了油門，我以為前面的車也走了」，所幸起步速度不快，雙方均未受傷。他當下選擇報警，也承諾不會推卸責任，「一定會把該負責的負責到底」。另外，他慶幸自己遇到好人，也很謝謝警察的協助，並在取得車主的同意後上傳影片，希望能藉由自身的經歷，提醒大家多加注意安全。

更多中時新聞網報導

郭方儒認愛陳詩穎 脖有紅印嚷是蕁麻疹

告五人演唱會音響出狀況 臨危不亂丟麥清唱

醫院搶家庭看護 挨批政策短視