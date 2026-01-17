玖壹壹春風台74線車禍！自爆A到賓士「車主反應曝光」 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察

玖壹壹成員春風昨日行經台74線快速道路時發生擦撞意外，事後於社群平台分享經過，感謝對方車主的體諒處理。（翻攝自instagram/911_eo）

本土天團玖壹壹成員春風昨（16日）發生行車擦撞意外！他事後透過社群平台公開還原經過，表示在台74線快速道路行駛時不慎與前方一輛賓士轎車發生擦撞，對方車主當下的處理方式讓他相當感念，也因此主動在網路上發文尋人，盼能親自負責後續修車事宜。

春風自爆台74線行車意外？ 親自說明事故經過

春風昨晚於Instagram限時動態PO出一張黑色賓士車尾照片，車牌末四碼「3512」清楚可見，其餘號碼則以紅色愛心符號打碼保護對方隱私。

春風在照片中放上文字表示，行經台74線時，「開車A到一個大哥的賓士」，字裡行間滿是對這起突發狀況感到抱歉。

玖壹壹春風擦撞事故後 對方車主為何未報警？

春風進一步透露，遭擦撞的賓士車主在了解他趕著前往工作現場後，選擇不報警處理，並直接表示會自行將車輛送修，對方不僅沒有責怪，還向春風說：「你趕快去上班！」這讓春風事後一直放在心上。

春風為何公開車牌尋人？

「不管怎樣 我還是要幫你修車！」面對對方選擇自行吸收修車事宜，春風表示自己仍希望負起責任，因此決定透過社群平台尋找對方聯繫方式。他在限時動態中喊話對方：「大哥 如果你有看到這個留言 請你馬上聯繫我」最後也再次向該名車主致謝，表達由衷感激。

