玖壹壹春風台74線A到賓士！急PO車牌照尋人：有看到請馬上聯繫我

本土天團玖壹壹近日忙於尾牙商演，沒想到成員春風昨（16日）晚間發生行車意外，他透過社群表示自己擦撞到一輛賓士車，但對方知道他在趕時間所以沒有報警，面對好心人的諒解，他事後發文表示「大哥，如果有看到留言請你馬上聯繫我，我還是要幫你修車」，並真誠表達感謝：「非常謝謝你」。

本土天團玖壹壹近日忙於尾牙商演，沒想到成員春風昨（16日）晚間發生行車意外。（圖／春風IG）

春風昨日在Instagram限時動態、Threads表示，自己在台74線發生事故「剛剛在74上面，開車A到一個大哥的賓士」，但對方知道他在趕時間上班，所以沒有報警，而是選擇自己去修理。

春風表示車主知道自己趕上班沒報警，為此他特地發文尋找對方。（圖／春風IG）

對此，春風特地發文尋找這位好心人，承諾會幫忙修車，「大哥，如果有看到留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安」，並PO出對方車牌部分號碼。貼文曝光後，有許多人替春風證實「真的有趕來上班」，但也有網友建議春風下次還是要報警，避免後續延伸風波。

