玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安

本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。

玖壹壹成員春風。（圖／翻攝自春風IG）

春風在Threads及IG限時動態說明，他行經台74線時不慎擦傷一位車主的賓士車，當時自己正趕著前往尾牙商演現場工作。該名車主得知春風的狀況後，表示會自行處理修車事宜，沒有叫警察到場，並要他先去忙工作。

春風發文尋找車主大哥。（圖／翻攝自春風IG）

春風也在文中寫道「如果你有看到這個留言，請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車，非常謝謝你，好人一生平安」，並公開對方的部分車牌號碼，希望能找到這位大哥。

該篇貼文吸引上萬名粉絲按讚，不少人大讚春風負責任的態度，不過也有網友建議，未來遇到類似狀況還是應該報警處理，避免後續衍生不必要的糾紛或爭議。

