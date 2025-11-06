玖壹壹春風被爆與「太子集團」陳志是麻吉 經紀公司曝兩人關係

近期柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」遭英美司法部門進行全球性資產凍結，台灣也展開搜索，並查扣集團在台45億多元資產。未料，「玖壹壹」成員春風日前被爆出和創辦人陳志交情相當要好，引發外界熱議。對此，春風所屬經紀公司混血兒也做出回應，透露兩人關係。

根據《鏡報》報導，春風是在演藝圈是出了名的愛車一族，擁有多輛跑車，而他曾在去年7月出席SV Racing車隊總部開幕時，找來一台售價超過2億元的Bugatti Chiron Sport助陣，春風當時相當開心表示，這台車是朋友借給他的，更大讚這名朋友對他非常好。而據傳，這輛車的車主正是「太子集團」首腦陳志。

玖壹壹春風被爆與「太子集團」陳志私下交情要好。（圖／翻攝自YT DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師 ）

對於被爆料私下陳志是好麻吉關係一事，春風所屬經紀公司混血兒回應：「兩人僅為車友關係，其他問題不便回應，謝謝。」不願多談相關細節。

春風經紀公司回應，兩人僅是車友關係。（圖／翻攝IG 911_eo）

回顧整起案件，太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，太子集團創辦人陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢日前也發動大規模搜索，查扣集團名下產業包括多戶和平大苑豪宅，還有地下停車場停放的大批超跑及名車，總價值超過45億元，並拘提25名被告以及10位證人。

