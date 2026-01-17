玖壹壹春風車禍「A到賓士」遭酸肇逃 不忍還原真相

春風還原擦撞賓士車的來龍去脈。（圖／翻攝自春風IG）





天團玖壹壹成員春風近日透露，在台74線快速道路行駛時，不慎擦撞賓士車，對方車主得知他要趕工作，直接表示會自行修繕，還說「你趕快去上班！」春風因此發文希望能找到對方負起責任，未料卻被質疑「肇事逃逸」。對此，他也再度回應了。

春風在社群平台還原事情來龍去脈，事發當下是晚間6點多，台74線大塞車，他在閘道碰到賓士車尾，雙方下車也都很客氣，「我有跟他說我趕時間要去上班，但車子的部分，我一定幫忙弄好。」

春風直言，雙方都不喜歡沒怎樣就叫警察，不僅浪費時間，也會讓塞車的情況更加嚴重，所以留了自己的電話給賓士車主，「大哥非常非常客氣，還帶笑容的說『免啦免啦，我自己來我自己來，大家有緣，你趕快去上班』。」

春風也前往警察局詢問，「但警察說只能讓大哥來聯繫我，大概是這樣，感謝關心。」事後，有網友留言提到，事發時朋友在車上，春風則禮貌回應，「可以請他打給我或私訊我IG，感恩，謝謝。」

