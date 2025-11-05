玖壹壹春風遭踢爆！常喊的「大哥」竟是「太子集團」陳志 曾借全台唯一跑車洩2人交情 經紀公司回應了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

柬埔寨太子集團控股公司因涉跨國詐欺、洗錢與線上博弈等犯罪，首腦陳志等人上月遭美國聯邦檢察官起訴與財政部制裁，波及在台9家公司。根據《鏡新聞》報導，太子集團首腦陳志不僅是周杰倫和平大苑鄰居，更遭檢警在地下室查扣26輛名車，其中最受矚目的便是全台僅1輛、市值2億元的「山豬王」布加迪Bugatti Chiron。不過，這台全台僅此1輛的跑車竟於2022年出現在「玖壹壹」春風SV Racing車隊總部開幕慶典上，而據爆料，陳志與春風2人感情要好，春風平時口中的「大哥」便是陳志。對此，春風的經紀公司回應了。

全台僅此1輛的跑車竟於2022年出現在「玖壹壹」春風SV Racing車隊總部開幕慶典上。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道 ）

春風於2022年7月舉行SV Racing車隊總部開幕慶典，不僅展現自己的愛車911 GT2 RS，甚至向友人借市值2億元的Bugatti Chiron Sport助陣，春風當時高興表示，「我朋友借我的、我自己也不敢碰，我朋友真的對我非常好。」；不過卻遭人發現，此輛超跑全台僅有1台，而該車主竟是近日牽扯詐騙的太子集團首腦陳志，借此推敲2人關係並不一般，而春風平時口中常喊的大哥便是陳志。

對此，春風所屬的經紀公司混血兒娛樂今日回應，表示春風與陳志2人僅是車友關係，其餘問題不便回應。

據悉，檢警已於10月27日向法院聲請查扣太子集團在台資產，並獲准執行。扣押項目包含台北市「和平大苑」11戶、48個車位在內的18筆不動產（實價登錄價值約38億1421萬餘元）、60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬餘元），合計總值高達45億2766萬元，以及26輛名車（價值約4億7758萬餘元）。

